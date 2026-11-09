Sinterklaasintochten in Halderberge op komst

Sinterklaas maakt zondag 15 november zijn intocht in Halderberge. Hij bezoekt Hoeven, Oudenbosch, Bosschenhoofd en Stampersgat. Een week later, op zaterdag 21 november, komt hij naar Oud Gastel.

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De aankomst van Sinterklaas in Halderberge begint zondag 15 november in Hoeven. Om elf uur ’s ochtends wordt hij verwacht bij Bovendonk. Later die dag reist hij door naar Oudenbosch, waar hij om één uur ’s middags aan de Kade te zien is.

Bosschenhoofd staat om half twee ’s middags op het programma. Hier arriveert de goedheiligman bij vliegveld Seppe. De dag wordt afgesloten in Stampersgat, waar hij om twee uur ’s middags bij de haven aankomt.

Intocht Oud Gastel

Een week later, op zaterdag 21 november, brengt Sinterklaas een bezoek aan Oud Gastel. Om half drie ’s middags maakt hij zijn intocht aan de Markt.

De intochten zijn een kans voor jong en oud om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen. Halderberge maakt zich op voor een feestelijk ontvangst.