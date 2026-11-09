Halloweenfeest in Sterksel trekt veel bezoekers

In Sterksel hebben inwoners hun huizen omgetoverd tot griezelige Halloweenlocaties. Kinderen en begeleiders bezochten de versierde huizen, vaak zelf verkleed. Een jury beoordeelde de huizen en reikte prijzen uit.

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Het jaarlijkse Halloweenfeest in Sterksel heeft weer veel bezoekers getrokken. Deelnemers hadden hun huizen versierd met decoraties, scare acts en zelfs theatervoorstellingen. Kinderen en hun begeleiders liepen langs de locaties, vaak zelf verkleed in Halloweenkostuums.

De deelnemende huizen lagen dit jaar wat verder uit elkaar, maar dat weerhield de bezoekers niet om langs te komen. Een onafhankelijke jury beoordeelde de huizen en tijdens een prijsuitreiking werden diverse prijzen uitgereikt. De eerste plaats ging naar Koolmeesstraat 13, gevolgd door Laathof 12 en Dreef 3.

Prijzen voor creativiteit

Naast de mooist versierde huizen waren er prijzen voor de beste scare act, theateract en het mooiste Halloweenkostuum. Ook de verklede kinderen konden prijzen winnen. Drie kinderen ontvingen een prijs voor hun kostuums en vier uitblinkers kregen een extra medaille.

De Halloweencommissie hoopt dat volgend jaar meer inwoners zich aanmelden om mee te doen. H

Op de website van voetbalvereniging RKSV Sterksel komt later meer informatie over Halloween 2027 en de aanmeldingen.