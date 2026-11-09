Willy en René blijven kritisch op koploper PSV: 'Te gemakzuchtig'

PSV gaat als koploper de interlandbreak in. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof vinden het terecht dat hun club weer de nummer één is, maar ze blijven kritisch. "Als je in twintig minuten drie goals maakt dan kun je er in 45 ook zes maken", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Kristian Westerveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Maar we waren te gemakzuchtig en gingen achteruit lopen in plaats van vooruit", gaat Willy verder. "Dan heb je de overwinning in de tas en je laat hem er nog bijna uitvallen." Beide broers zijn niet erg te spreken over het optreden van keeper Matej Kovár. "Bij uittrappen zie je gewoon dat hij er een kwartier over doet", zegt Willy. "Als het team goed draait dan moet je door blijven voetballen. Jongens kom op, verdomme, dan ga je uit je ritme." René is het daarmee eens. "Je moet die bal gewoon naar voren jassen, klaar, uit!" René is sowieso geen groot voorstander van meevoetballende keepers. "Je krijgt er af en toe een hartaanval van als ze gaan meevoetballen maar je ziet het overal."

Een en ander laat onverlet dat PSV ruim won en nu koploper is, dankzij puntverlies van de concurrenten. "Het was een fantastisch weekend", vindt Willy. "Door de resultaten was het voor ons helemaal geweldig, maar het waren ook prachtige wedstrijden met heel veel goals. Als het elke week zo gaat dan is het toch heerlijk om naar het voetbal te gaan?" René heeft er ook van genoten. "We zouden eigenlijk ergens gaan eten, maar mijn vrouw zei: nee, we gaan al die wedstrijden kijken. Nou daar heb ik geen spijt van!"

"Sano had geweldige tackle op de bal, hij is echt overal."

Bij PSV viel natuurlijk de rol van Sven Mijnans op. "Die heeft zijn draai helemaal gevonden", vindt Willy. "Daar gaan we nog heel veel plezier van krijgen. Ook weer drie goals. Vooral die vrije trap was geweldig om te zien." Mijnans is al weken op dreef maar ontbreekt in de selectie van Oranje, maar dat komt volgens de broers vanzelf. "Hij krijgt wel een keer een kansje", verwacht René, die Mijnans op dit moment de belangrijkste PSV'er vindt. "Normaal is Perišić dat, maar die had nog last van hoofdpijn." Broer Willy ziet een andere PSV'er nu als belangrijkste uitblinker. "Dan denk ik toch aan Sano. Die had een geweldige tackle op de bal. Je ziet hem zo niet, maar hij is echt overal." Ook René heeft complimenten over voor de Japanner. "Dat is net zo'n speler als Mauro Júnior. Ze vallen niet het meest op, maar ze scoren altijd een zeven of een acht. En Sano pakt ook geregeld een goaltje mee."

"Dit was zo stom van Vaessen als ik weet niet wat."

Op de andere velden viel de gebroeders vooral het optreden van Bredanaar Etienne Vaessen uit Breda op. Vaessen weigerde als keeper van Groningen in de goal te gaan staan toen hij een penalty tegen kreeg, waarna hij rood kreeg. "Spectaculair, zoiets heb ik nog nooit gezien", lacht René. Willy vindt het minder grappig. "Dit was zo stom als ik weet niet wat. Dit doe je niet. Je mag het niet eens zijn met de scheidsrechter, maar je hebt altijd respect. Ik hoorde al iemand zeggen dat hij naar de psychiater moet, dat kon best eens zo zijn. Hij heeft zichzelf niet in de hand." PSV blijft zeker twee weken koploper omdat de competitie door de interlandbreak even stilligt. "Ik heb een heel goed gevoel bij het Nederlands Elftal", zegt Willy. "Ik denk dat we ruim van Griekenland gaan winnen en uit bij Duitsland winnen we met 2-1." René ziet het net iets minder zonnig in. "Tegen Griekenland winnen we met 2-1 en tegen Duitsland wordt het een gelijkspel."