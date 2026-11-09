Antenne opstelpunt in Sambeek mag worden aangepast

Het antenne opstelpunt aan de Grotestraat in Sambeek mag worden aangepast. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 4 november een vergunning verleend.

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Het besluit heeft betrekking op aanpassingen aan een bestaand antenne opstelpunt. De locatie bevindt zich op Grotestraat 63 in Sambeek, waar ook bouwactiviteiten en wijzigingen aan een rijksmonument plaatsvinden. Het betreft een omgevingsvergunning met goedkeuring van de gemeente.