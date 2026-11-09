Toegangspoort Schanse van Weerde geplaatst

Vorige week is de toegangspoort van de Schanse van Weerde in Valkenswaard geplaatst. Dit houten bouwwerk is één van de laatste stappen in de reconstructie van het historische verdedigingswerk. Half november wordt de aarden wal aangeplant en op 4 december volgt de officiële opening. De schanse is onderdeel van het Venbergse Watermolenlandschap.

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De Schanse van Weerde, een verdedigingswerk uit 1629, wordt in Valkenswaard opnieuw zichtbaar gemaakt. Vorige week is een ambachtelijk vervaardigde houten toegangspoort geplaatst. Dit bouwwerk, gemaakt van oud eikenhout, sluit aan bij het historische karakter van de locatie. De balken zijn met de hand bewerkt, waardoor ze een rustieke uitstraling hebben gekregen.

De poort is gemaakt door vrijwilligers van Beeldhouwcollectief De Verbeelding uit Valkenswaard. Samen met andere elementen, zoals infopanelen en een aarden wal, brengt het project de geschiedenis van het Venbergse Watermolenlandschap tot leven. Bezoekers kunnen hier straks zien hoe het landschap er vroeger uitzag, inclusief onderdelen zoals de boomgracht, vloeiweide en de Venbergse watermolen.

Historische locatie in Valkenswaard

De reconstructie maakt deel uit van een breder erfgoedproject dat cultuurhistorische elementen in het landschap weer beleefbaar maakt. Het project wordt mede gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, de Erfgoed Deal en de Regiodeal. Ook het programma Dommelland draagt bij aan de uitvoering.

De officiële opening van de Schanse van Weerde staat gepland op 4 december. Tot die tijd worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanplanten van de aarden wal half november.