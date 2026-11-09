Kinderen ontdekken muziek in Heeze

Kinderen vanaf vijf jaar maken op zondag 15 november kennis met muziek in Heeze. Fanfare St. Nicasius organiseert een interactieve ochtend in cultuurhuis ’t Perron. Het programma is gratis en duurt van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Gevonden voor jou

De Speelplaats is een initiatief van fanfare St. Nicasius en biedt kinderen een laagdrempelige manier om muziek te ontdekken. Tijdens de ochtend kunnen ze verschillende instrumenten uitproberen, deelnemen aan muzikale spellen en hun eigen talenten verkennen.

De organisatie benadrukt dat het programma toegankelijk is voor iedereen en vrijblijvend. Het doel is om kinderen op een speelse manier te laten ervaren wat muziek kan betekenen. Het evenement vindt plaats in cultuurhuis ’t Perron in Heeze.

Maandelijks programma

De Speelplaats keert iedere derde zondag van de maand terug. Kinderen die het volledige programma willen meemaken, worden om 10.30 uur verwacht. De ochtend duurt ongeveer een uur, tot 11.30 uur.

De toegang is gratis en er zijn geen verdere verplichtingen. Het evenement is bedoeld om kinderen op een ontspannen manier kennis te laten maken met muziek en ritme.