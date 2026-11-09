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Markweg in Galder afgesloten van 23 november tot 4 december

Aangepast

De Markweg in Galder is van 23 november tot en met 4 december afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege herstelwerkzaamheden aan de brug en asfalt.

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Van maandag 23 november om zeven uur ’s ochtends tot en met vrijdag 4 december om vijf uur ’s middags is de Markweg in Galder afgesloten. Het gaat om het deel ter hoogte van de brug over de Mark. Er wordt gewerkt aan de brug en de weg krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Doorgaand verkeer kan tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken van de brug. Er worden gele en oranje borden geplaatst om het verkeer om te leiden. Fietsers kunnen de brug wel oversteken via een tijdelijke voorziening.

Afhankelijk van het weer
De planning kan veranderen als het weer te slecht is om de werkzaamheden uit te voeren. In dat geval wordt een nieuwe periode ingepland.

Overlast beperken
Aanwonenden en bedrijven langs de Markweg worden vooraf geïnformeerd via een brief. Tijdens de werkzaamheden kan er hinder ontstaan, maar er wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente benadrukt dat de afsluiting noodzakelijk is om de brug en de weg weer in goede staat te brengen.

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Gemeente Alphen-Chaam

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