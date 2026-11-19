Wie in de straat van Piet van Beurden uit Tilburg ziek wordt, kan zomaar een pan soep voor de deur krijgen. Piet maakt zijn eigen ‘betersoep’, boordevol groenten, kruiden en bijzondere ingrediënten. En die houdt hij niet voor zichzelf. “Als er iets heerst, maak ik soms wel drie of vier pannen per maand.”

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het idee achter de betersoep is simpel: een stevige, voedzame soep waar je van opknapt als je grieperig bent. Piet bedacht het recept zelf en haalde daarvoor inspiratie uit verschillende delen van de wereld. “Een beetje Aziatisch, een beetje Zuid-Amerikaans. Je pakt van een heleboel werelden de beste ingrediënten en daar maak je een goede, krachtige soep van.”

Nu te zien: Happen in Brabant In Happen in Brabant gaat Manon van Happen, ook wel bekend als snackinfluencer @hoevetterdebetter, op een smakelijke ontdekkingstocht langs de mooiste streekproducten, bijzondere gerechten en verrassende Brabantse eetverhalen. Ook het verhaal van Piet en zijn betersoep komt daarin voorbij.

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Uit eigen tuin

In de pan gaan onder meer gember, knoflook, uien en pepers. Maar Piet gebruikt ook een paar minder gebruikelijke ingrediënten. Zo kweekt hij zelf gojibessen in zijn tuin. “Dat is een duur ingrediënt, dus ik probeer ze zelf te kweken.” Ook brandnetels en zevenblad mogen niet ontbreken. Die haalt Piet gewoon uit zijn eigen tuin. “Ik heb wat meer ingrediënten in eigen tuin”, vertelt hij trots.

Piet is overtuigd van de kracht van zijn soep. “Medicijnen zijn goed, maar goed eten helpt een hoop. Dat is de basis.” Dat zijn soep griep echt geneest, is niet wetenschappelijk bewezen. Vaker bij griep

Piet maakt zijn betersoep gemiddeld eens in de twee maanden. Maar zodra de griep rondgaat, staat hij veel vaker in de keuken. En dat doet hij niet alleen voor zichzelf. De soep gaat ook naar vrienden en buurtgenoten die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. “Dan bezorg ik hem bij mijn vrienden, de mensen om me heen in de straat.” Een van die buurtgenoten is zijn overbuurvrouw. Ze is grieperig en heeft Piet gevraagd of hij met een portie betersoep langs wil komen. Dat laat hij zich geen twee keer zeggen. ‘Heel lief’

De overbuurvrouw kent de betersoep al goed. “Ik heb hem al eens eerder gehad”, vertelt ze enthousiast. Vooral de kruiden en de vele groenten vallen bij haar in de smaak. Knapt ze er ook echt van op? “Ja, ik knap er wel een beetje van op.” Maar misschien is het belangrijkste ingrediënt van Piets betersoep helemaal niet in de pan te vinden. Zijn overbuurvrouw waardeert vooral het gebaar. “Ik vind het heel lief. Hij zorgt altijd wel goed voor de mensen in de straat.”