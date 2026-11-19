Piet gaat griep met zijn 'betersoep' te lijf: 'Goed eten is de basis'
Wie in de straat van Piet van Beurden uit Tilburg ziek wordt, kan zomaar een pan soep voor de deur krijgen. Piet maakt zijn eigen ‘betersoep’, boordevol groenten, kruiden en bijzondere ingrediënten. En die houdt hij niet voor zichzelf. “Als er iets heerst, maak ik soms wel drie of vier pannen per maand.”
Het idee achter de betersoep is simpel: een stevige, voedzame soep waar je van opknapt als je grieperig bent. Piet bedacht het recept zelf en haalde daarvoor inspiratie uit verschillende delen van de wereld. “Een beetje Aziatisch, een beetje Zuid-Amerikaans. Je pakt van een heleboel werelden de beste ingrediënten en daar maak je een goede, krachtige soep van.”
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In Happen in Brabant gaat Manon van Happen, ook wel bekend als snackinfluencer @hoevetterdebetter, op een smakelijke ontdekkingstocht langs de mooiste streekproducten, bijzondere gerechten en verrassende Brabantse eetverhalen. Ook het verhaal van Piet en zijn betersoep komt daarin voorbij.
Happen in Brabant is gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Uit eigen tuin
In de pan gaan onder meer gember, knoflook, uien en pepers. Maar Piet gebruikt ook een paar minder gebruikelijke ingrediënten. Zo kweekt hij zelf gojibessen in zijn tuin. “Dat is een duur ingrediënt, dus ik probeer ze zelf te kweken.”
Ook brandnetels en zevenblad mogen niet ontbreken. Die haalt Piet gewoon uit zijn eigen tuin. “Ik heb wat meer ingrediënten in eigen tuin”, vertelt hij trots.
Piet is overtuigd van de kracht van zijn soep. “Medicijnen zijn goed, maar goed eten helpt een hoop. Dat is de basis.” Dat zijn soep griep echt geneest, is niet wetenschappelijk bewezen.
Vaker bij griep
Piet maakt zijn betersoep gemiddeld eens in de twee maanden. Maar zodra de griep rondgaat, staat hij veel vaker in de keuken.
En dat doet hij niet alleen voor zichzelf. De soep gaat ook naar vrienden en buurtgenoten die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. “Dan bezorg ik hem bij mijn vrienden, de mensen om me heen in de straat.”
Een van die buurtgenoten is zijn overbuurvrouw. Ze is grieperig en heeft Piet gevraagd of hij met een portie betersoep langs wil komen. Dat laat hij zich geen twee keer zeggen.
‘Heel lief’
De overbuurvrouw kent de betersoep al goed. “Ik heb hem al eens eerder gehad”, vertelt ze enthousiast. Vooral de kruiden en de vele groenten vallen bij haar in de smaak. Knapt ze er ook echt van op? “Ja, ik knap er wel een beetje van op.”
Maar misschien is het belangrijkste ingrediënt van Piets betersoep helemaal niet in de pan te vinden. Zijn overbuurvrouw waardeert vooral het gebaar. “Ik vind het heel lief. Hij zorgt altijd wel goed voor de mensen in de straat.”
Recept van Piets betersoep
Ingrediënten
- 5 eetlepels gojibessen (geweekt in water of Schrobbelèr)
- 2 liter groente- of kippenbouillon
- 1 pakje vegetarische kipstukjes of 3 kippendijen of drumsticks
- 2 uien, gesnipperd
- 12 shiitakes, dun gesneden (vers of gedroogd)
- 10 centimeter gember, fijngesneden
- 2 chilipepers, dun gesneden
- 8 teentjes knoflook
- 2 eetlepels gedroogde echinaceawortel
- Optioneel, ter variatie: soepgroenten, erwtjes, citroengras, kokosrasp, rijst, noedels of bulgur.
Bereiding
- Laat de gojibessen weken in water of Schrobbelèr en de echinaceawortel trekken in heet water.
- Bak de (vegetarische) kip kort aan in boter.
- Voeg de bouillon, ui, shiitakes, gember en chilipepers toe. Laat 1,5 tot 2 uur
- zachtjes sudderen, bij echte kip tot het vlees gaar is en van het bot valt.
- Voeg vijf minuten voor het serveren de gojibessen, knoflook en echinaceawortel toe. Voeg eventueel soepgroenten, erwtjes of citroengras toe.
- Serveer met verse gember, chilipeper en eventueel kokosrasp voor een mildere smaak.
- Voeg eventueel rijst, noedels of bulgur toe voor een stevigere maaltijd.
Let op: echinaceawortel kan een wisselwerking hebben met medicijnen en is niet voor iedereen geschikt. Laat dit ingrediënt eventueel weg.
De soep is geen bewezen behandeling tegen griep.