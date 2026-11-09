Albert-Jan Mante nieuwe voorzitter Bravis ziekenhuis

Albert-Jan Mante volgt Bianka Mennema op als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis. Hij begint op 1 januari 2027 aan zijn nieuwe functie.

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Albert-Jan Mante is sinds juli 2021 lid van de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis. Met zijn benoeming tot voorzitter kiest de Raad van Toezicht voor continuïteit in de leiding van het ziekenhuis.

Bianka Mennema neemt per 1 januari 2027 afscheid van het Bravis ziekenhuis. Ze was sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur en bekleedde vanaf oktober 2020 de functie van voorzitter. Ze keert terug naar haar oorspronkelijke vak als longarts in het Erasmus MC.

Interim-bestuurder

Om de leegte op te vullen, stelt de Raad van Toezicht per 1 januari 2027 een interim-bestuurder aan. Tegelijkertijd wordt een wervingsprocedure gestart om een nieuw lid van de Raad van Bestuur te vinden. Naar verwachting is de Raad van Bestuur rond de zomer van 2027 weer volledig.