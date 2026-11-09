Tilburg University onderzocht loting voor onderzoeksbeurzen

Tilburg University heeft eerder geëxperimenteerd met het verloten van onderzoeksbeurzen. Door de opkomst van AI en een stijging in subsidieaanvragen overweegt NWO nu opnieuw deze methode.

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De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) zoals ChatGPT zorgt wereldwijd voor een toename van het aantal subsidieaanvragen bij onderzoeksfinanciers. Dit legt druk op beoordelaars, die vaak in hun vrije tijd de kwaliteit van voorstellen moeten beoordelen. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) overweegt daarom opnieuw loting als methode om onderzoeksbeurzen toe te kennen.

Tilburg University heeft in het verleden al vaker onderzoeksbeurzen verloot. De faculteit Humanities and Digital Sciences gebruikte loting om de aanvraagdruk te verminderen en onderzoekers minder te laten focussen op het perfectioneren van hun projectvoorstellen. Deze aanpak sluit aan bij het idee dat de kwaliteitsverschillen tussen veel voorstellen niet altijd groot zijn.

AI vergroot aanvraagdruk

Door AI wordt het makkelijker om subsidieaanvragen te schrijven. Dit leidt tot een stijging in het aantal ingediende voorstellen, zoals ook zichtbaar is bij de Europese onderzoeksraad ERC. Hoewel de AI-storm bij NWO nog niet volledig is losgebarsten, verwacht de organisatie dat dit in de toekomst zal veranderen. Het vorige kabinet heeft daarnaast bezuinigd op de wetenschap, waardoor onderzoekers vaker externe financiering zoeken.

Critici stellen dat het huidige beoordelingsproces inefficiënt is. Zelfs met verbeteringen, zoals een tweerondensysteem waarbij alleen uitgebreide voorstellen worden geschreven na een eerste selectie, blijft het proces tijdrovend. Loting zou volgens voorstanders eerlijker zijn, vooral bij voorstellen in de middengroep waar het onderscheid vaak willekeurig lijkt.

Discussie over loting

Het idee om onderzoeksbeurzen te verloten is niet nieuw. Onderzoekers van het Rathenau Instituut en leden van De Jonge Akademie pleitten hier eerder voor. Ook internationaal, bijvoorbeeld in 2019 door tijdschrift Nature, is loting als oplossing besproken. Toch heeft NWO deze methode nooit volledig omarmd.

De organisatie onderzoekt nu opnieuw hoe de aanvraagdruk kan worden verminderd. Dit gebeurt binnen het programma ‘research on research’. Hoewel een volledige loterij onwaarschijnlijk is, kan loting in de middengroep mogelijk tijd besparen en de schijn van een zinnig onderscheid wegnemen.

Of NWO daadwerkelijk overstapt op loting, blijft onzeker. De organisatie wil de beste onderzoeksvoorstellen blijven belonen en daarmee haar missie behouden. Maar de groeiende AI-stroom kan de discussie verder aanwakkeren.