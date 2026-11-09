NAC verlengt contracten van Goos en Van Aarst

NAC Breda heeft de contracten van Thomas Goos en Rayan van Aarst opengebroken. Goos ligt nu vast tot medio 2030 en Van Aarst tot medio 2029.

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Thomas Goos (18) en Rayan van Aarst (17) tekenden in juni 2025 hun eerste contract bij NAC Breda. Dat waren overeenkomsten voor drie seizoenen. Nu heeft de club besloten deze contracten te verlengen, waardoor beide spelers langer verbonden blijven aan de club.

Van Aarst maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal tijdens de eerste competitiewedstrijd van 2026/2027. Hij speelt regelmatig bij NAC 1, maar krijgt ook veel speelminuten bij teams van de NAC Academie. Goos, afkomstig uit Etten-Leur, keerde na een schouderblessure terug en speelt voornamelijk bij NAC Onder 21.

Brabantse talenten in beeld

Beide spelers zijn actief op nationaal niveau. Goos werkte recent een trainingsstage af bij de KNVB in Zeist, waar hij trainde met andere talentvolle keepers uit het betaald voetbal. Van Aarst, woonachtig in Breda, is jeugdinternational voor Nederland en Marokko. Hij droeg zelfs de aanvoerdersband bij Oranje Onder 18.

Met de contractverlenging wil NAC meer tijd creëren voor de sportieve ontwikkeling van deze jonge spelers. Het High Potentials-traject, dat samen met de NAC Academie en trainers is opgezet, speelt hierin een belangrijke rol.