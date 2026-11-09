Wereldgoal Van Basten is 40 jaar: keeper Van Grinsven blikt terug

Op een zondagmiddag in stadion De Meer, vandaag precies veertig jaar geleden, maakte Marco van Basten tegen FC Den Bosch een van de mooiste doelpunten uit de eredivisiegeschiedenis. Voor oud-doelman Jan van Grinsven uit Den Dungen is het een minder fijne herinnering.

NOS Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hij zag de bal als keeper van FC Den Bosch langs zich in de kruising suizen, waarna hij hem uit het net mocht vissen. "Ja, vervelend, natuurlijk. Zeker toen", vertelde Van Grinsven zondag in NOS Langs de Lijn. "Een keeper wil nooit een tegendoelpunt krijgen." Volgens Van Grinsven was FC Den Bosch in de tweede helft ook beter dan Ajax. "Ik kan me herinneren dat Hans Gilhaus een paar goede kansen kreeg. Maar die gaan er dan niet in en dan is het in het voetbal een gegeven dat de tegenstander ze dan wel maakt. Dat ie dan zo mooi werd... Dat kon niemand vooraf voorspellen, natuurlijk." Cruijff nam z'n petje af

Het doelpunt van Van Basten maakt al die jaren later nog veel indruk. De speler zag destijds een voorzet van Jan Wouters door de lucht aankomen, om die met een prachtige omhaal via de binnenkant van de paal in de kruising te schieten.

Johan Cruijff, op dat moment trainer van Ajax, nam zijn petje af. "Ik kan me niet eens herinneren dat ik er ooit een poging toe heb gedaan", zei hij over de omhaal. "Je valt achterover op je rug en weet niet wat er achter je gebeurt... Allemaal dingen waar ik niet zo'n liefhebber van ben." Goal bovenaan veel lijstjes

Hoewel er nooit een officiële verkiezing is geweest voor het mooiste eredivisiedoelpunt ooit, komt de omhaal van Van Basten in veel internetverkiezingen en lijstjes van liefhebbers terecht op de hoogste plaatsen. "Die goal van Van Basten was natuurlijk beeldschoon", reageerde Cruijff in 1986 al. "Niet alleen de omhaal, die op zich al spectaculair was, maar hij ging nog in de kruising ook." Balen in de kleedkamer

Direct na afloop van het verloren duel in Amsterdam zat keeper Van Grinsven met zijn ploeggenoten te balen in de kleedkamer, toen hij opeens twee voeten voor zich zag. Van Grinsven keek op en zag daar zijn trainer, Theo de Jong. "Die stond met zijn hoofd te schudden en vroeg: die bal van Van Basten, die had je toch wel kunnen houden? In mijn adrenaline stond ik op en vroeg ik: waar heb jij het over, hoe kan ik die nou hebben?!" Lachend antwoordde trainer De Jong dat de bal inderdaad onhoudbaar was. "Soms moet je zo'n voetbalmoment gewoon koesteren." Kijk hier de goal terug: