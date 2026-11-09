Standplaats vis- en kaaswagens tijdelijk verplaatst in Klundert

De vis- en kaaswagens aan de Westerstraat in Klundert verhuizen tijdelijk naar de parking Zevenbergsepoort. Dit geldt voor meerdere dagen in november.

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De standplaats van de vis- en kaaswagens in Klundert wordt tijdelijk gewijzigd. De wagens, die normaal te vinden zijn aan de Westerstraat, zullen op bepaalde dagen in november staan op de parking Zevenbergsepoort, bij Slagerij Jongmans.

Op dinsdag 10 en 17 november verhuist Vishandel Schot van Dijke naar de nieuwe locatie. De kraam is op die dagen geopend van half twee tot zes uur ’s avonds. Op donderdag 12 en 19 november staan Vishandel Caroline van de Schans en Ries de Kaasboer op dezelfde plek. Zij zijn daar te vinden van half tien ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.

Nieuwe locatie in Klundert

De tijdelijke locatie, de parking Zevenbergsepoort, ligt op een centrale plek in Klundert. Het is belangrijk voor klanten om rekening te houden met deze wijziging, omdat de standplaatshouders op de genoemde dagen niet op hun gebruikelijke plek aan de Westerstraat staan.

Na deze dagen keren de standplaatshouders weer terug naar hun vaste locatie. De gemeente Moerdijk heeft geen verdere informatie gedeeld over de reden voor de tijdelijke verhuizing.