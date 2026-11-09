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Stroomstoring in Kruisland: minder dan 25 adressen getroffen
In Kruisland, gemeente Steenbergen, zitten minder dan 25 adressen sinds vanmiddag zonder stroom. De storing begon om tien over één en is veroorzaakt door graafschade aan een kabel.
De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, meldt dat er bij graafwerkzaamheden een stroomkabel is beschadigd. Hierdoor is een deel van postcodegebied 4756 getroffen.
Er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. Naar verwachting is de stroom rond zes uur vanavond weer hersteld.
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