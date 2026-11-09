GLOW Oirschot officieel geopend

Wethouder Joep van de Ven heeft afgelopen zaterdag GLOW Oirschot geopend. Het lichtfestival is dagelijks te bezoeken tot en met zaterdag 14 november.

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Het lichtfestival GLOW Oirschot is afgelopen zaterdag van start gegaan. De officiële opening werd verricht door wethouder Joep van de Ven. De start werd omlijst door een optreden van 150 dansers en een voordracht van dorpsdichter Margot Kuijpers.

Tijdens GLOW Oirschot worden verschillende locaties in het dorp verlicht. Bezoekers kunnen nog tot en met zaterdag 14 november genieten van de lichtkunst tussen 18.30 en 22.00 uur. De route voert langs diverse plekken in het dorp.

Praktische informatie

Voor bezoekers zijn er maatregelen getroffen om alles in goede banen te leiden. Zo zijn er speciale parkeermogelijkheden en verkeersregelingen. Meer informatie hierover is te vinden via de website van de gemeente Oirschot.

Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en is een van de hoogtepunten in de regio. De lichtkunstwerken zorgen voor een bijzondere sfeer in het dorp.