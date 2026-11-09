Oefening noodsteunpunt Mierlo-Hout op 12 november

Op donderdag 12 november wordt in wijkhuis de Geseldonk in Helmond een noodsteunpunt getest. Tijdens de oefening wordt onderzocht hoe inwoners elkaar kunnen helpen bij een langdurige stroomuitval. Het is onderdeel van een landelijke pilot waarbij bijna 70 gemeenten meedoen.

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Helmond neemt deel aan een landelijke pilot om noodsteunpunten in wijken in te richten. Het noodsteunpunt in wijkhuis de Geseldonk in Mierlo-Hout is een plek waar inwoners tijdens noodsituaties terecht kunnen voor informatie en om meldingen door te geven aan hulpdiensten. De pilot richt zich op het testen van wat nodig is om zo’n punt goed te laten functioneren.

Op donderdag 12 november vindt er een oefening plaats in het wijkhuis. Tussen half negen ’s ochtends en vier uur ’s middags wordt getest hoe het noodsteunpunt werkt bij een langdurige stroomuitval. Tijdens de test wordt gekeken wat goed werkt en wat er verbeterd kan worden. Het doel is om inwoners beter te ondersteunen bij noodsituaties.

Bijna 70 gemeenten doen mee

Helmond is één van de bijna 70 Nederlandse gemeenten die meedoet aan deze pilot. De opgedane kennis wordt gebruikt om een advies op te stellen voor andere gemeenten. Het advies richt zich op hoe zij samen met wijken noodsteunpunten kunnen organiseren.

Het initiatief wordt ondersteund door verschillende lokale organisaties, waaronder de wijkraad Mierlo-Hout, Stichting Wijkhuis de Geseldonk, buurtpreventieteams en Stichting Veteranen Helmond. Samen zorgen zij ervoor dat het noodsteunpunt in Mierlo-Hout een praktische rol kan spelen bij noodsituaties.