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Stroomstoring in Vinkel: herstel verwacht rond kwart over zeven
In Vinkel, gemeente Den Bosch, is sinds kwart over drie vanmiddag een stroomstoring aan de gang. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart over zeven vanavond is opgelost.
Hoeveel adressen precies getroffen zijn, is nog niet bekend. De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5382.
De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de kabels en leidingen, is op dit moment bezig met de herstelwerkzaamheden.
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