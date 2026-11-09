Stroomstoring in Werkendam door graafwerkzaamheden

In Werkendam zitten sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om kwart voor twee en naar verwachting is deze rond half zeven opgelost.

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De stroomstoring in Werkendam, een kern binnen de gemeente Altena, is ontstaan doordat een kabel beschadigd raakte tijdens graafwerkzaamheden. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel van kabels en leidingen, is momenteel bezig met het oplossen van het probleem.