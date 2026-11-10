Hondensportvereniging heeft definitief een nieuwe plek: ‘Heel blij mee’

Hondensportvereniging Idéfix uit Tilburg krijgt na maanden van onzekerheid een nieuwe plek. De club moet door de komst van een asielzoekerscentrum naar een nabijgelegen voetbalveld verhuizen, maar mag de komende maanden nog gewoon op de huidige plek blijven. “Hier zijn we ontzettend blij mee”, reageert voorzitter Cees Hack.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Waar de onzekerheid de afgelopen maanden de boventoon voerde, is Cees nu vooral heel opgelucht en blij. “De gemeente heeft aangegeven dat de locatie bij de voetbalclub definitief is. Dat zal dan ergens na de zomervakantie volgend jaar zijn”, legt de voorzitter uit. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg namelijk nog geen vergunning aan. “Volgens de projectleider betekent dat dat we ten minste tot en met het voorjaar van 2027 nog op de huidige plek kunnen blijven. Daarna moeten we verhuizen. Er zou misschien zelfs nog wel een deel van het veld overblijven. Dat kunnen we dan ook nog gewoon gebruiken.”

Niet alleen het bestuur maakte zich zorgen om de toekomst van de vereniging. Ook Feline, die met hond Guusje speciaal vanuit Breda naar de Tilburgse hondensportvereniging komt, baalde van de onzekerheid. “Ik hoopte vooral dat ik niet nog verder zou moeten rijden”, lacht ze. De keuze voor Idéfix maakte Feline toen ze ontevreden was over een andere puppycursus. “Hier hebben ze heel veel aandacht voor mens én dier. Dat is heel bijzonder.”

Feline met haar teckel Guusje (foto: Pieter Soethout).

Het voetbalveld is een stuk kleiner dan het huidige terrein van Idéfix. Toch ziet de voorzitter naast die uitdaging ook kansen. “We kunnen wel in de avonden gaan trainen, omdat er daar verlichting om het veld staat. Ook in de winter biedt dat een hoop mogelijkheden.”

“Het is gelukkig geen doemscenario voor ons geworden.”