Hondensportvereniging heeft definitief een nieuwe plek: ‘Heel blij mee’
Hondensportvereniging Idéfix uit Tilburg krijgt na maanden van onzekerheid een nieuwe plek. De club moet door de komst van een asielzoekerscentrum naar een nabijgelegen voetbalveld verhuizen, maar mag de komende maanden nog gewoon op de huidige plek blijven. “Hier zijn we ontzettend blij mee”, reageert voorzitter Cees Hack.
Waar de onzekerheid de afgelopen maanden de boventoon voerde, is Cees nu vooral heel opgelucht en blij. “De gemeente heeft aangegeven dat de locatie bij de voetbalclub definitief is. Dat zal dan ergens na de zomervakantie volgend jaar zijn”, legt de voorzitter uit.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg namelijk nog geen vergunning aan. “Volgens de projectleider betekent dat dat we ten minste tot en met het voorjaar van 2027 nog op de huidige plek kunnen blijven. Daarna moeten we verhuizen. Er zou misschien zelfs nog wel een deel van het veld overblijven. Dat kunnen we dan ook nog gewoon gebruiken.”
Niet alleen het bestuur maakte zich zorgen om de toekomst van de vereniging. Ook Feline, die met hond Guusje speciaal vanuit Breda naar de Tilburgse hondensportvereniging komt, baalde van de onzekerheid. “Ik hoopte vooral dat ik niet nog verder zou moeten rijden”, lacht ze.
De keuze voor Idéfix maakte Feline toen ze ontevreden was over een andere puppycursus. “Hier hebben ze heel veel aandacht voor mens én dier. Dat is heel bijzonder.”
“Het is gelukkig geen doemscenario voor ons geworden.”
Hoe het dan qua huur geregeld wordt, weet Cees nog niet. “Daar moeten we goed over gaan praten. Ik ben vooral blij dat we weten waar we aan toe zijn. Dit betekent dat we kunnen blijven bestaan”, vertelt hij trots. “Het is gelukkig geen doemscenario voor ons geworden, want dan had ik zeker een traantje gelaten.”
Na maanden van onzekerheid is het voor de 150 leden van de vereniging duidelijk dat het voetbalveld de nieuwe locatie wordt. “Het ging al eerder over deze plek, maar we hebben het nooit zwart op wit gehad. Doordat we dat nu wel hebben, kunnen we de planning van volgend jaar rond maken.”
De gemeente heeft de knoop nu dus doorgehakt over de nieuwe locatie voor de hondensportvereniging. Een woordvoerder laat weten te snappen dat de hele situatie veel onzekerheid met zich meegebracht heeft. “We hebben de voorzitter inmiddels gesproken en hem op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken. Ook gaan we aanpassingen doen aan het veld om het geschikt te maken voor de hondensportvereniging.”