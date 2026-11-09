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Sterke wietlucht verraadt automobilist bij Eindhoven Airport

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Sterke wietlucht verraadt automobilist bij Eindhoven Airport (foto: Marechaussee Brabant Oost).
Sterke wietlucht verraadt automobilist bij Eindhoven Airport (foto: Marechaussee Brabant Oost).

Een opvallende lucht trekt zondagavond de aandacht van de Koninklijke Marechaussee bij Eindhoven Airport. Als marechaussees achter een auto rijden, ruiken ze plotseling marihuana. Ze besluiten de bestuurder aan de kant van de weg te zetten. En dan blijkt er meer aan de hand te zijn.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is rond kwart voor elf 's avonds als de marechaussees over de Spottersweg bij  Eindhoven Airport rijden. Ze ruiken een sterke wietlucht terwijl ze achter een auto rijden, schrijven de agenten op Instagram.

De bestuurder wordt aan de kant gezet voor een controle. Ook dan ruiken de marechaussees een sterke marihuanalucht, dit keer duidelijk afkomstig uit de auto. Ze besluiten de bestuurder een drugstest te laten doen. Die slaat niet alleen aan op cannabis, maar ook op cocaïne.

Auto mocht de weg niet op
En daar blijft het niet bij. Bij de controle ontdekken de marechaussees dat de auto niet goed geregistreerd staat. Het voertuig had daardoor helemaal niet op de openbare weg mogen rijden.

De bestuurder wordt aangehouden en de auto wordt in beslag genomen. De eigenaar krijgt veertien dagen de tijd om de registratie van de auto in orde te maken. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed.

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