Zo vader, zo dochter. Richard Eijmberts is al jaren een goede poolbiljarter en zijn dochter Iris begon vier jaar geleden voor de lol. Nu is de 18-jarige Eindhovense Europees kampioen bij de jeugd en mag ze naar het jeugd-WK in Amerika. “Mijn uiteindelijke doel is om de beste poolster ter wereld te worden.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij binnenkomst in huize Eijmberts, onder de rook van Eindhoven Airport, valt direct de pooltafel op. Aan de wand hangen posters van Las Vegas, de favoriete stad van vader Richard. In de hoek staat een (vrij volle) gedeelde prijzenkast en aan een wand hangen medailles. Boven de pooltafel is het scorebord gemaakt van poolballen. Alles in de ruimte ademt poolen.

“Je moet rustig blijven als het niet loopt of juist wel goed gaat.”

Iris begon met de sport toen ze 14 was. Daarvoor deed ze aan boulderen. “Mijn vader poolt op een hoog niveau, mij leek het ook leuk om te gaan doen. Ik zag het als een mooie uitdaging om ergens de beste in te worden. Thuis sta ik met mijn vader of alleen uren achter de tafel en ik train ook in het poolcentrum in Woensel. Wie er thuis het beste is? Ik denk dat we een vergelijkbaar niveau hebben.”

Volgens Iris gaat het bij poolen niet alleen om zo veel mogelijk uren aan de tafel. Ze vindt mentale training ook belangrijk. “Je moet rustig blijven als het niet loopt of juist wel goed gaat. Bepaalde technieken en ademhalingsoefeningen helpen me daarbij. Verder is het vooral veel toernooien spelen om ervaring op te doen.”

“Veel nadenken en slimme dingetjes toepassen, dat maakt het nooit saai.”

Dat Iris talent heeft, werd snel duidelijk. In haar laatste jaar bij de junioren pakte ze de Europese titel. Net als vorig jaar mag ze naar het jeugd-WK, dat deze week wordt gehouden. Voor het eerst speelt ze een toernooi buiten Europa: in Texas. “Het liefste hoop ik natuurlijk de WK-finale te winnen, maar daar komt iedereen voor. Ik wil vooral mijn beste spel laten zien.”

Iris Eijmberts pakte de Europese titel bij de jeugd (foto: EPBF European Pool Youth Championships).

Bij de volwassenen is Iris al een van de beste speelsters van Nederland. De Eindhovense vindt het jammer dat de sport bij vrouwen niet populair is. “Ik zou niet weten waarom, het is zo’n leuke sport. Je hoeft er in vergelijking met bijvoorbeeld mijn vroegere sport boulderen niet sterk voor te zijn. Poolen is een tactisch spel. Veel nadenken en slimme dingetjes toepassen, dat maakt het nooit saai.” Wat haar vooral de drive geeft om urenlang te trainen, is het gevoel dat ze krijgt van een overwinning. “Als ik naar mijn ontwikkeling kijk en dat ik daar vervolgens prijzen door heb gepakt, dan geeft dat een geweldige motivatie om door te gaan. Ik hoop nog veel mooie dingen te bereiken.”