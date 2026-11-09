Verkeerssluis Kastanjelaan wordt definitief

De proef met de wegversmalling in de Kastanjelaan is geslaagd. Er komt een definitieve verkeerssluis en de straat is deze week tijdelijk afgesloten.

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De Kastanjelaan krijgt een permanente verkeerssluis. Dit besluit is genomen na een succesvolle proefperiode, waarbij zowel experts als buurtbewoners positief waren over de resultaten. De maatregel moet de verkeersveiligheid in de straat verbeteren.

Vanwege de werkzaamheden is de Kastanjelaan deze week enkele dagen afgesloten. Bewoners van de straat kunnen tijdens deze periode wel hun opritten bereiken. Het verkeer wordt omgeleid via alternatieve routes.

De definitieve verkeerssluis wordt aangelegd op dezelfde plek als de tijdelijke versmalling. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden snel afgerond zijn, zodat de straat weer volledig toegankelijk wordt.

Met de verkeerssluis wil de gemeente het doorgaande verkeer afremmen en de leefbaarheid voor bewoners vergroten. De inrichting van de straat wordt hiermee definitief aangepast.