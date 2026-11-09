Stroomstoring treft Heeze: minder dan 1000 adressen getroffen

In Heeze is een stroomstoring opgelost die vanmiddag begon om vijf voor vier. Minder dan 1000 adressen in postcodegebied 5591 zaten ruim een uur zonder stroom.

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De storing begon om 15:54 uur en was volgens de netbeheerder opgelost om 16:58 uur. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht.

De storing trof een deel van postcodegebied 5591 in Heeze, een kern binnen de gemeente Heeze-Leende. De netbeheerder had verwacht dat het probleem uiterlijk om zes uur 's avonds opgelost zou zijn, maar het werd eerder verholpen.