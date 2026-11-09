Camera’s station moeten helpen tegen asielzoekers die overlast veroorzaken

De gemeente Heeze-Leende wil twee jaar lang camera’s ophangen bij het station van Heeze. Die moeten vooral helpen bij de aanpak van asielzoekers die daar overlast veroorzaken. Het college van burgemeester en wethouders gaf groen licht voor het plan.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Rond het station zijn al langer problemen, zoals fietsendiefstal, graffiti, problemen met drugs en verdachte situaties met voertuigen. Ook noemt de gemeente overlast van asielzoekers die tussen Maarheeze en Eindhoven reizen. Ruim 34.000 euro

Voor het kopen en ophangen van de camera’s wil de gemeente ongeveer 34.000 euro gebruiken. Dat geld krijgt ze van het Rijk voor de aanpak van asielzoekers die overlast veroorzaken. Daarnaast kost het systeem elk jaar ongeveer 8000 euro. Waar dat geld vandaan moet komen, weet de gemeente nog niet. Vindt ze het niet, dan komen de kosten terug in de financiële plannen voor 2027.