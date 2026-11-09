Camera’s station moeten helpen tegen asielzoekers die overlast veroorzaken
De gemeente Heeze-Leende wil twee jaar lang camera’s ophangen bij het station van Heeze. Die moeten vooral helpen bij de aanpak van asielzoekers die daar overlast veroorzaken. Het college van burgemeester en wethouders gaf groen licht voor het plan.
Rond het station zijn al langer problemen, zoals fietsendiefstal, graffiti, problemen met drugs en verdachte situaties met voertuigen. Ook noemt de gemeente overlast van asielzoekers die tussen Maarheeze en Eindhoven reizen.
Ruim 34.000 euro
Voor het kopen en ophangen van de camera’s wil de gemeente ongeveer 34.000 euro gebruiken. Dat geld krijgt ze van het Rijk voor de aanpak van asielzoekers die overlast veroorzaken. Daarnaast kost het systeem elk jaar ongeveer 8000 euro. Waar dat geld vandaan moet komen, weet de gemeente nog niet. Vindt ze het niet, dan komen de kosten terug in de financiële plannen voor 2027.
De camera’s gaan niet meteen aan. Eerst moet de gemeente uitwerken hoe het zit met privacy, de beveiliging van de beelden, de wettelijke regels en de praktische uitvoering. Ook moet blijken dat cameratoezicht echt nodig is en dat een lichtere maatregel niet volstaat. Daarna moet de burgemeester nog beslissen welk gebied onder het toezicht valt.
Geen live beelden
Volgens de plannen toont het systeem geen live beelden en gebruikt het geen gezichtsherkenning of geluidsopname. Alleen bevoegde instanties mogen de opnames bekijken, en alleen als daar een wettelijke reden voor is, bijvoorbeeld als er iets is gebeurd.
Tijdens de twee jaar kijkt de gemeente regelmatig of de camera’s helpen. Voor het einde van die periode beslist ze of het toezicht stopt, verandert of doorgaat.
Al intensieve beveiliging station Maarheeze
Station Maarheeze, waar ook overlast is, wordt al intensief beveiligd. De camera’s in Heeze komen bovenop het bestaande toezicht en de samenwerking met andere betrokken partijen.