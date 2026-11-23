Diana van der Looij uit Son en Breugel vindt dat ieder kind mee moet kunnen doen. Ook kinderen en jongeren met een beperking. Daarom richtte ze Stichting MeeDoen op. Diana organiseert onder meer workshops, sportlessen en spelletjesavonden voor kinderen die anders buiten de boot vallen. Daarom is zij genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bekijk alle genomineerden en stem op onze speciale stempagina. "Jij bent mijn bestie", zegt Maxime terwijl ze Diana een dikke knuffel geeft. Maxime heeft het syndroom van Down en is een van de vele jongeren die vaak bij de activiteiten is van van stichting MeeDoen.

De jongeren doen enthousiast mee aan de kookworkshop (foto: Imke van de Laar).

Dit keer is er een kookworkshop. Op het menu staat pasta, naar Italiaans recept. Pepijn, Mathies en Francis zijn heel geconcentreerd bezig met het snijden van de uien en tomaten. "Ik vind het fantastisch om te doen en te leren koken", vertelt Francis enthousiast. Pepijn vult aan: "Als ik dit niet had, dan zat ik veel vaker thuis."

"Leuke dingen doen en vrienden maken is voor deze kinderen niet vanzelfsprekend."

Jongeren als Pepijn en Maxime vallen vaak buiten de boot. Diana weet hoe dat is, want ze heeft zelf een zoon met een verstandelijke beperking en autisme. "Er was gewoon niks leuks voor hem", legt ze uit. "Het is heel lastig om activiteiten te vinden waar deze kinderen aan kunnen meedoen."



Daarom richtte ze met een aantal andere ouders dertien jaar geleden stichting MeeDoen op. "Er werden veel activiteiten georganiseerd voor kinderen van de basisscholen in het dorp, maar niets voor kinderen van het speciaal onderwijs. Zij zaten thuis. Dus wilden we iets van de grond krijgen waardoor ook deze kinderen leuke dingen kunnen doen en vrienden kunnen maken. Want dat is voor hen gewoon niet vanzelfsprekend."



Met hulp van een heleboel vrijwilligers organiseert de stichting drie tot vier keer per maand allerlei activiteiten, zoals kookworkshops en spelletjesavonden. Ook zijn er bij de plaatselijke hockeyclub en voetbalvereniging speciale teams voor deze kinderen opgezet. En er is elke week dansles.

De jongeren gaan uit hun dak tijdens de danslessen van stichting MeeDoen (foto: Imke van de Laar).

Zodra de eerste tonen van Can't stop the feeling van Justin Timberlake klinken, gaan de dansers van de Dancing Stars onder begeleiding van juf Tatjana uit hun dak. Enthousiast bewegen ze op de maat. "Geweldig toch", roept Diana die trots toekijkt. Ik krijg daar heel veel energie van. Ik geniet ervan om hen zo te zien stralen."

"We krijgen zoveel van de kinderen en jongeren terug, daar doen we het voor."

Inmiddels zijn er in en rond Son en Breugel al meer dan honderd jongeren die via stichting MeeDoen leuke dingen doen en nieuwe vrienden hebben gemaakt. Zoals Mathies. "Ik heb er heel veel plezier in. En het is leuk om hier nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken. Dat is heel belangrijk voor mij." Ook Maxime weet het mooi te verwoorden: "Ik kom hier voor de gezelligheid en het samen zijn. En we moeten geen ruzie maken, dat is niet leuk." Diana blikt terug: "Het kost ons heel veel tijd en energie om drie tot vier keer per maand zoiets te organiseren. Maar wij krijgen zoveel dankbaarheid en liefde van de jongeren terug, daar doen we het voor."

Diana met haar oorkonde (foto: Imke van de Laar).