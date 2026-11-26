Vanessa Heij uit Oss weet hoe het voelt om ieder dubbeltje om te moeten draaien. Juist daarom wil ze nu anderen helpen die het moeilijk hebben. Met haar stichting Helpende Handen geeft ze spullen als kleding, speelgoed en meubels gratis weg aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. En daarom is Vanessa in de race voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bekijk alle genomineerden en stem op onze speciale stempagina. De loods van Vanessa staat bomvol. Trots geeft ze een rondleiding. "Hier hebben we de kinderkleding, gesorteerd op jongens en meisjes. Dan hebben we hier schoenen en kleding voor volwassenen. En boven is de speelgoedbank, vol met puzzels, spelletjes, boeken en knuffels."

"Oss heeft een heel warm hart, binnen de kortste keren stond het helemaal vol."

Vanessa geeft alles gratis weg. Het begon twaalf jaar geleden, toen een moeder haar vertelde dat ze geen geld had om sinterklaas te vieren. "Ze wilde het feest daarom voorbij laten gaan. Dat vond ik heel erg. En meerdere vrouwen met mij. We hebben toen een oproep gedaan om speelgoed in te zamelen. Dan zie je dat Oss een heel warm hart heeft, want binnen de kortste keren stond het helemaal vol."

Veel Ossenaren weten de loods van Vanessa te vinden (Foto: Imke van de Laar).

Vanessa besloot dat ze meer mensen wilde helpen. Daarom richtte ze stichting Helpende Handen op. Want zij weet als geen ander hoe het is om weinig te hebben. "Ik heb vroeger schulden gehad. Ik ben ziek geworden en ben mijn werk kwijtgeraakt. Dan val je in een heel diep gat." Vanessa wil ervoor zorgen dat anderen niet in zo'n gat vallen. In haar winkeltje met tweedehands spullen mogen mensen op afspraak gratis shoppen. "Want iedereen heeft zijn eigen smaak. We hebben gelukkig heel veel aanbod, dus mensen kunnen uitzoeken wat ze willen."

"Zonder Helpende Handen zou ik geen cadeautjes kunnen geven."

Vanessa helpt inmiddels zo'n honderdvijftig gezinnen in Oss en omgeving. Patrick stopt net een doos junior scrabble in zijn winkelmandje. "Ik ben op zoek naar spelletjes voor die kleine van me. Ik kom hier regelmatig rond Sinterklaas, kerst en verjaardagen. Zonder Helpende Handen zou ik geen cadeautjes kunnen geven." Ook Denise komt hier al jaren. "Het is een dure maand. Ik sta er alleen voor met drie kinderen, dus dan komt dit heel goed uit. Ik ben er heel erg blij mee." En dat is waar Vanessa het voor doet: "Ik zie dat mensen er gelukkig van worden. En soms helpt het iemand op een andere manier. Als je hier gratis een broek haalt en daardoor geld overhoudt voor boodschappen, is dat ook mooi. Zo help je elkaar."

Vanessa met haar oorkonde (foto: Imke van de Laar).