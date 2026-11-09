Inwoners Gemonde praten mee over gebiedsontwikkeling Het Hof

De gemeente Sint-Michielsgestel organiseert op donderdag 24 november een bijeenkomst in Gemonde over de gebiedsontwikkeling van Het Hof. Inwoners kunnen meedenken over de toekomst van het dorp. De avond vindt plaats in De Stek aan de Sint Lambertusweg.

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Het Hof in Gemonde is een gebied waar de gemeente woningbouw mogelijk wil maken. Om dit te realiseren, wordt een Gebiedsgericht Omgevingsprogramma opgesteld. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners hun visie delen en aangeven wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van Gemonde.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 november in gemeenschapshuis De Stek, aan de Sint Lambertusweg 114. De deuren openen om zeven uur ’s avonds, waarna om kwart over zeven de gezamenlijke opening begint. Om half acht kunnen deelnemers in gesprek gaan over hun ideeën en wensen. De avond wordt om kwart over acht gezamenlijk afgesloten.

Alternatief voor deelname

Wie niet aanwezig kan zijn, krijgt vanaf 1 december de mogelijkheid om ideeën online te delen via de website van de gemeente. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.