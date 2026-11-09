Brabant ziet hulp van kabinet als impuls voor woningbouw

De provincie Noord-Brabant hoopt met hulp van het kabinet versneld woningen te kunnen laten bouwen in Best en Roosendaal. Deze twee gemeenten zijn toegevoegd aan de lijst met nationale grootschalige woningbouwlocaties, die nu 31 plekken telt.

“Dit is een flinke impuls voor de ontwikkeling van deze regio’s en voor onze ambitie om in heel Brabant sneller meer woningen te bouwen”, zegt gedeputeerde Wilma Dirken.

Volgens haar laat het Rijk met de aanwijzing zien hoe belangrijk Roosendaal en Best zijn voor de woningbouw in Nederland. Ze ziet kansen om tempo te maken en tegelijk te werken aan bereikbaarheid, voorzieningen en werk.

Rond de stations

In Roosendaal moeten tot 2040 ruim 8500 huizen komen en in Best zo’n 3500, in beide plaatsen vooral rond hun treinstations.

Brabant heeft met Eindhoven, Helmond en de 'stedenrij' Breda-Tilburg-Den Bosch meer grootschalige bouwlocaties die hulp krijgen van het Rijk, vooral om de vergunningverlening te versnellen.