Muziek kan mensen echt laten stralen. Dat weet Rensz Gorisse uit Teteringen als geen ander. Daarom richtte de gepensioneerde muziekleraar stichting Kleurke op. Met een groep muzikanten bezoekt hij verzorgingshuizen om liedjes te spelen en te zingen voor mensen met dementie. En dat levert vaak mooie en ontroerende momenten op. Daarom is ook Rensz genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Zodra de eerste tonen klinken, zie je voeten tikken en ogen stralen. "Muziek roept emotie op", legt Rensz uit. "Je hebt mensen die heel uitbundig zijn en meedoen. En soms raakt het mensen echt."

Daarom richtte Rensz stichting Kleurke op. Daarmee brengt hij zorginstellingen en muzikanten bij elkaar. Er zijn inmiddels zo'n veertig muzikanten bij de stichting aangesloten. En zij hebben samen al meer dan drieduizend keer opgetreden.

Hoewel mensen met dementie hun familie niet altijd meer herkennen, zingen ze veel liedjes nog moeiteloos mee. "Er is weer contact mogelijk, je kan ze weer bereiken. Het is ook belangrijk voor de familie om dat te zien. Oma of opa kan nog wel kan lachen, kan nog wel meedoen."

Zangeres Anne Roos van Belkom is een van de muzikanten van stichting Kleurde. "Mijn oom heeft ook alzheimer, dus ik weet hoe belangrijk het is om contact te maken met die mensen. Dat gebeurt te weinig, dus het is heel goed dat Rensz zich daar zo voor inzet." En daar sluit muzikant Wil Dekker zich met zijn gitaar om zijn nek bij aan. "Je ziet mensen echt opleven. Zonder Rensz was dat er niet van gekomen."