Enorme berg Pokémonkaarten gestolen: 'In Raamsdonksveer weten ze meer'

Drie inbrekers die een gigantische hoeveelheid Pokémonkaarten stelen uit een winkel. Het gebeurde donderdagnacht 20 augustus in Raamsdonksveer. De waarde van de kaarten is volgens de eigenaar tienduizenden euro's. De politie denkt dat er mensen in Raamsdonksveer zijn die meer van deze opmerkelijke diefstal weten.

Hakbijl en sloophamer Met hulp van een hakbijl en een sloophamer slaan ze de ruit van de voordeur aan diggelen en kruipen door het gat de winkel in. Ze rennen meteen naar de kassa en de vitrines met Pokémonkaarten.

Om drie uur 's nachts komen drie mannen aangelopen bij een winkel aan het Anker in Raamsdonksveer. Op de videobeelden is te zien dat ze alle drie dezelfde, donkere regenpakken dragen. Ze hebben grote puinzakken bij zich en een tas met gereedschap. Een van hen draagt een hoofdlamp.

In Bureau Brabant deelt de politie maandag beelden van de inbraak en diefstal van de enorme hoeveelheid Pokémonkaarten.

De puinzakken die ze bij zich hebben, vullen ze met pakjes van de populaire verzamelkaarten. In een paar minuten weten ze een enorme hoeveel bij elkaar te graaien. Volgens de politie schat de eigenaar de waarde op vele tienduizenden euro's.

Als de buit binnen is, kruipen ze weer door hetzelfde gat in de voordeur naar buiten en rennen weg via het Gangboord.

Mensen in Raamsdonksveer weten meer

De politie heeft het vermoeden dat er in Raamsdonksveer mensen zijn die meer weten over deze opmerkelijke roof. "Wij kregen informatie dat mensen uit Raamsdonksveer mogelijk weten wie er achter deze inbraak zitten", zegt een politiewoordvoerder. Hoe de politie aan die informatie is gekomen, wordt niet bekendgemaakt.

"Uiteraard willen we heel graag met die mensen in contact komen. Misschien heb je erover horen praten in je omgeving, of is het je opgevallen dat iemand ineens opvallend veel kostbare Pokémonkaarten heeft. Misschien weet je iets, maar durf je dat niet rechtstreeks bij ons te melden. Dan kun je terecht bij Meld Misdaad Anoniem."

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