Navigatie overslaan
Ontdek

Mannen halen kledingcontainers leeg en laten rommel achter: allebei boete

Aangepast
Mannen halen kledingcontainers leeg en laten rommel achter: allebei boete (foto: politie Waalwijk -Loon op Zand).
Mannen halen kledingcontainers leeg en laten rommel achter: allebei boete (foto: politie Waalwijk -Loon op Zand).

Twee mannen zijn zondagavond betrapt terwijl ze kleding uit containers haalden aan de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk. Ze waren op zoek naar bruikbare spullen, maar lieten daarbij een flinke rommel achter. Beide mannen kregen een boete van de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De mannen haalden de kledingzakken uit de containers en maakten ze open om te kijken of er iets bruikbaars tussen zat. Wat ze niet wilden hebben, lieten ze achter. De politie kwam erbij en deelde beide mannen een boete uit. Ze overtraden daarmee de gemeentelijke afvalregels.

Volgens de politie gebeurt het vaker dat mensen kleding uit inzamelcontainers halen. Maar niet alle rommel bij de containers was afkomstig van de twee mannen. Er wordt op de plek ook regelmatig ander afval gedumpt. Op Facebook deelt de politie foto's van de rommel. "De foto's zeggen genoeg", schrijft de politie.

Mannen halen kledingcontainers leeg en laten rommel achter: allebei boete (foto: politie Waalwijk - Loon op Zand).
Mannen halen kledingcontainers leeg en laten rommel achter: allebei boete (foto: politie Waalwijk - Loon op Zand).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.