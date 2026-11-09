Mannen halen kledingcontainers leeg en laten rommel achter: allebei boete

Twee mannen zijn zondagavond betrapt terwijl ze kleding uit containers haalden aan de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk. Ze waren op zoek naar bruikbare spullen, maar lieten daarbij een flinke rommel achter. Beide mannen kregen een boete van de politie.

De mannen haalden de kledingzakken uit de containers en maakten ze open om te kijken of er iets bruikbaars tussen zat. Wat ze niet wilden hebben, lieten ze achter. De politie kwam erbij en deelde beide mannen een boete uit. Ze overtraden daarmee de gemeentelijke afvalregels.

Volgens de politie gebeurt het vaker dat mensen kleding uit inzamelcontainers halen. Maar niet alle rommel bij de containers was afkomstig van de twee mannen. Er wordt op de plek ook regelmatig ander afval gedumpt. Op Facebook deelt de politie foto's van de rommel. "De foto's zeggen genoeg", schrijft de politie.