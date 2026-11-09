Politiehond Chase vindt auto-inbreker die zich verstopt in bosjes
Een auto-inbreker dacht in de bosjes in Waalwijk aan de politie te kunnen ontsnappen. Maar hij had buiten politiehond Chase gerekend. Die wist de 31-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag op te sporen. Hij wordt verdacht van meerdere auto-inbraken.
Het begint rond half vier 's nachts in de Debussystraat. Een buurtbewoner hoort glasgerinkel bij een geparkeerde auto en vertrouwt het niet. Hij belt meteen 112.
Als agenten aankomen, blijkt er inderdaad te zijn ingebroken in de auto. Twee verdachten zijn er inmiddels vandoor gegaan.
Chase volgt het spoor
De politie begint een zoektocht naar de mannen. Daarbij wordt ook politiehond Chase ingezet. Samen met zijn begeleider volgt hij een spoor dat naar de Berliozstraat leidt.
En daar heeft Chase beet. In de bosjes zit een van de verdachten verstopt. De 31-jarige man wordt aangehouden. De tweede verdachte weet te ontkomen.
Spullen van andere inbraak
De politie vindt ook spullen terug die uit de auto in de Debussystraat zijn gestolen. Bovendien blijkt de aangehouden man goederen bij zich te hebben die afkomstig zijn van een andere auto-inbraak aan de Mozartlaan.
De verdachte zit nog vast. De recherche onderzoekt beide inbraken en is nog op zoek naar de tweede verdachte.