Politiehond Chase vindt auto-inbreker die zich verstopt in bosjes

Een auto-inbreker dacht in de bosjes in Waalwijk aan de politie te kunnen ontsnappen. Maar hij had buiten politiehond Chase gerekend. Die wist de 31-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag op te sporen. Hij wordt verdacht van meerdere auto-inbraken.

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Het begint rond half vier 's nachts in de Debussystraat. Een buurtbewoner hoort glasgerinkel bij een geparkeerde auto en vertrouwt het niet. Hij belt meteen 112. Als agenten aankomen, blijkt er inderdaad te zijn ingebroken in de auto. Twee verdachten zijn er inmiddels vandoor gegaan.