Kerstmarkt in voormalige Jozefkerk in Geldrop

Op zondag 13 december opent AM all care de deuren van de voormalige Jozefkerk in Geldrop voor een kerstmarkt. Bezoekers kunnen tussen 12.00 en 16.00 uur genieten van kraampjes en een gezellige sfeer.

Gevonden voor jou

AM all care organiseert een kerstmarkt in Geldrop, waar iedereen welkom is om langs de kraampjes te slenteren en elkaar te ontmoeten. De markt vindt plaats in de voormalige Jozefkerk aan het Sint Jozefplein 1.

De organisatie biedt normaal gesproken dagbesteding aan ouderen, waaronder mensen met dementie. Zij kunnen in deze locatie activiteiten doen en andere mensen ontmoeten. De Jozefkerk is na een verbouwing ingericht voor wonen, zorg en dagbesteding.

Gratis toegang

Tijdens de kerstmarkt kunnen bezoekers vrij binnenlopen. Er is geen entreeprijs, maar wie iets wil kopen wordt gevraagd contant geld mee te nemen. De markt is bedoeld voor iedereen die de kerstsfeer wil proeven.

De kerstmarkt is een initiatief van AM all care, dat met deze activiteit bewoners en belangstellenden samenbrengt in een sfeervolle omgeving. Het evenement duurt van twaalf tot vier uur 's middags.