Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda

Een man en een vrouw zijn maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Breda. Beide auto's raakten beschadigd. Een van de voertuigen moest worden weggesleept.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier op de kruising van de Westerhagelaan en de Laaghamlaan. Ambulancepersoneel controleerde de twee gewonden. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis en konden daarna hun weg vervolgen.

De politie sprak met beide betrokkenen om te achterhalen hoe de botsing kon gebeuren. Tijdens de afhandeling was de kruising gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.