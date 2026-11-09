Navigatie overslaan
Ontdek

Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda

Aangepast
Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een man en een vrouw zijn maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Breda. Beide auto's raakten beschadigd. Een van de voertuigen moest worden weggesleept.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier op de kruising van de Westerhagelaan en de Laaghamlaan. Ambulancepersoneel controleerde de twee gewonden. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis en konden daarna hun weg vervolgen.

De politie sprak met beide betrokkenen om te achterhalen hoe de botsing kon gebeuren. Tijdens de afhandeling was de kruising gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

  • Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
    Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
  • Man en vrouw gewond bij botsing op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.