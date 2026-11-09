Bankje onthuld voor 100 jaar d'Ouwe Pastorie in Hapert

In Hapert is een mozaïeken bankje onthuld ter ere van het 100-jarig bestaan van d'Ouwe Pastorie. Het jubileum werd gevierd op 7 en 8 november met diverse activiteiten. Burgemeester Maurits van den Bosch onthulde de zogenaamde social sofa als blijvende herinnering aan deze mijlpaal.

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De ontmoetingsplek voor senioren speelt al honderd jaar een belangrijke rol in Hapert. Het is een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten ondernemen en contact met elkaar hebben.

Tijdens het jubileumweekend waren er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo konden bezoekers genieten van een avond vol muziek met ‘Goud van Oud’, een lezing bijwonen over ‘Het Rijke Roomse Leven’ en deelnemen aan een historische wandeling door Hapert. Deze activiteiten benadrukten de geschiedenis en betekenis van d'Ouwe Pastorie.

Social Sofa onthuld

Een opvallend onderdeel van het jubileum was de onthulling van een mozaïeken bankje, ook wel een Social Sofa genoemd. Het ontwerp van de bank is gebaseerd op tekeningen van leerlingen van basisschool Het Palet. Samen met inwoners en deelnemers van Zorgboerderij Hapert hebben zij wekenlang gewerkt aan het bekleden van de bank met duizenden mozaïeksteentjes.

Het bankje heeft een prominente plek gekregen in de voormalige voortuin van de pastorie. Het symboliseert de kernwaarde van d'Ouwe Pastorie: samenkomen en elkaar ontmoeten. Hiermee blijft de herinnering aan het 100-jarig bestaan voortleven.