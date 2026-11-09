Gemeente Tilburg vervangt bomen op Landgoed Sparrenhof

Vanaf half november start de gemeente Tilburg met het vervangen van zieke en afgestorven bomen op Landgoed Sparrenhof. Het herstel van de historische lanen en het bos moet zorgen voor een veilige en groene toekomst voor het landgoed.

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De afgelopen jaren hebben droogte en zware regenval hun tol geëist op de bomen van Sparrenhof. Vooral de natte periodes in 2023 en 2024 hebben geleid tot het afsterven van veel bomen. In totaal worden ongeveer 450 bomen langs de lanen vervangen.

De lanen op Sparrenhof vormen een belangrijk onderdeel van het historische karakter van het landgoed. Ze verbinden verschillende delen van het terrein en zijn kenmerkend voor de uitstraling van Sparrenhof. Door het planten van nieuwe bomen blijft deze structuur behouden.

Werkzaamheden en planning

Op 17 november begint de gemeente met het verwijderen van dode bomen. Later volgen specifieke werkzaamheden aan de kastanjelaan op 23 november en de oude beukenlaan op 26 november. Vanaf 7 december worden nieuwe bomen geplant, waaronder esdoorns, eiken, berken en iepen. Ook komen er fruit- en notenbomen. Het gebruik van verschillende soorten bomen draagt bij aan de biodiversiteit en maakt het landgoed beter bestand tegen klimaatveranderingen. De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond op 3 januari 2027.

Ontwikkeling en toekomst

Landgoed Sparrenhof werd eind 2024 door de gemeente Tilburg gekocht van de Fraters van Tilburg. Het landgoed diende jarenlang als kampeerplek voor scholen en jongerenverenigingen. Met de aankoop wil de gemeente het landgoed behouden als een plek waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen, met speciale aandacht voor kansengelijkheid en ondersteuning van kwetsbare jongeren.