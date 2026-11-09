Tilburgs bedrijf gaat geweren maken naar ontwerp van Israëlische Uzi-maker

Het Tilburgse defensiebedrijf AIA gaat vuurwapens maken naar ontwerp van een Israëlische wapenfabrikant. Het bedrijf heeft daarover een overeenkomst gesloten met het Israëlische IWI, onder meer bekend als maker van de Uzi-pistoolmitrailleur.

Het plan is om twee modellen in Nederland te maken. Het gaat om het Arad 5-infanteriegeweer en een licht machinegeweer, de Negev UX . De wapens zijn bedoeld voor de Europese markt en voor NAVO-partners, schrijft de NOS .

AIA heeft de technologische gegevens en kennis gekocht om de wapens te kunnen bouwen. Een bedrag noemen beide bedrijven niet.

‘Zakelijke transactie’

Volgens directeur Gerard Zondervan van AIA hebben de geweren technologie waarmee je drones uit de lucht kunt schieten. “Europa roept: we moeten op eigen benen staan. Dan moeten we ook in Europa wapens gaan maken”, zegt hij tegen de NOS.

Zondervan heeft ondanks de oorlog in de Gazastrook geen bezwaren tegen een samenwerking met een Israëlische wapenfabrikant. “Het is gewoon een zakelijke transactie. Ik ga me niet bezighouden met politiek, anders gebeurt er niets.” Hij heeft over de deal naar eigen zeggen geen contact gehad met de Nederlandse overheid.

Later naar Overijssel

AIA maakt de wapens eerst in Tilburg. Later verhuist de productie naar Overijssel, waar het bedrijf een grotere plek heeft gekocht.