Virgil van Dijk mist duels van Oranje tegen Griekenland en Duitsland

Virgil van Dijk speelt de komende twee interlands van het Nederlands elftal niet. De aanvoerder uit Breda kwam niet fit uit het afgelopen speelweekend, meldt de KNVB.

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Van Dijk speelde zondag de hele wedstrijd voor Liverpool tegen Crystal Palace. Hij meldde zich maandag in Zeist, maar medisch onderzoek wees uit dat beide interlands te vroeg voor hem komen.

Ook spits Brian Brobbey valt om dezelfde reden af. Bondscoach Xavi heeft daardoor voorlopig 23 spelers in de selectie. Het is nog niet bekend of hij vervangers oproept.

Laatste groepsduels

Oranje sluit deze week de groepsfase van de Nations League af. Vrijdag speelt Nederland in de Johan Cruijff Arena tegen Griekenland.

Maandag 16 november volgt de uitwedstrijd tegen Duitsland in het Olympiastadion in Berlijn.