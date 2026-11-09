Drie verenigingen blijven op Park Moleneind

Het college van Maashorst stelt voor om drie sportverenigingen op Park Moleneind te behouden. Het plan voorziet ook in extra speelruimte, parkeerplekken en een verharde wandelroute. De gemeenteraad beslist op 10 december over het voorstel, dat 4,5 miljoen euro gaat kosten.

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Het college van de gemeente Maashorst wil Park Moleneind zo inrichten dat drie sportverenigingen kunnen blijven en er ruimte komt voor andere functies van het park. Het voorstel omvat onder meer de aanleg van een extra kunstgrasveld, meer speelruimte en een verharde wandelroute. Ook komen er extra parkeerplekken en blijft de hondenuitlaatplek behouden. Het plan is gebaseerd op een onderzoek dat volgde na een motie van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 26 november in de raadscommissie Samenleving & Bestuur en neemt op 10 december een besluit. Het scenario dat nu wordt voorgelegd, is eerder ingebracht door voetbalvereniging FC de Rakt. Hierin worden de velden van FC de Rakt en Uden Red Sox gewisseld en krijgt FC de Rakt een extra kunstgrasveld. Ook komt er een grotere verlichte trainingshoek voor Rugbyvereniging Octopus.

Geen planologische wijzigingen nodig

Volgens de gemeente past het voorstel binnen het huidige omgevingsplan, waardoor er geen aanpassing van bestemmingsplannen nodig is. Dit betekent dat de uitvoering snel kan starten, mocht de gemeenteraad instemmen. Wel wordt verwacht dat het aangepaste plan ongeveer 2,5 miljoen euro extra kost, bovenop de twee miljoen euro die al was geraamd voor het afronden van de herinrichting. De totale kosten worden daarmee geschat op 4,5 miljoen euro.

Bij de voorgestelde veranderingen wordt ook gekeken naar de impact op het open karakter van het park. Verder wordt onderzocht welke gevolgen het plan heeft voor de molenbiotoop, het gebied rondom de molen. Dit gebeurt in overleg met molenaars en met hulp van externe experts.

Veiligheid en betrokkenheid

De herinrichting moet ook de veiligheid verbeteren. Door het honk- en softbalveld te verplaatsen, verdwijnen risico’s op overslaande ballen richting spelers en supporters van Rugbyvereniging Octopus. Ook worden geparkeerde auto’s niet meer geraakt door foutballen.

Bij het opstellen van de scenario’s zijn sportverenigingen, omwonenden en molenaars nauw betrokken. Sinds januari 2026 zijn er keukentafelgesprekken gevoerd, enquêtes gehouden en huis-aan-huisbezoeken afgelegd om input te verzamelen. De gemeente wil hiermee zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van alle betrokkenen.