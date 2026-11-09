Persoon overleden na incident op bedrijventerrein in Oss, veel onduidelijk

Een persoon is maandagmiddag overleden na een incident op een bedrijventerrein aan de Waalkade in Oss. Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is nog een raadsel. De politie doet onderzoek en sluit een misdrijf nog niet uit.

Over de omstandigheden is nog vrijwel niets bekend. Zo is niet duidelijk hoe het slachtoffer gewond is geraakt en wat zich precies op het bedrijventerrein heeft afgespeeld. Ook heeft de politie nog niets bekendgemaakt over de identiteit, leeftijd of het geslacht van het slachtoffer.

Onderzoek naar doodsoorzaak

De politie onderzoekt het nu om een misdrijf uit te sluiten. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie is op de hoogte gebracht. Of het om een bedrijfsongeval gaat, is nog onduidelijk.