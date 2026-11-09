Auto botst tegen vangrail op weg tussen Chaam en Baarle-Nassau

Een auto is maandag tegen de vangrail gebotst op de Baarleseweg tussen Chaam en Baarle-Nassau. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De auto moest worden weggesleept.

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De brandweer kwam ter plaatse om te helpen bij de afhandeling van het ongeluk. Een rijstrook werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgevoerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.