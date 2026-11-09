Schoolveiligheidskaart moet zorgen Breda sneller aanpakken

De gemeente Breda heeft een nieuwe Schoolveiligheidskaart gepresenteerd. De kaart helpt medewerkers van scholen om signalen van onveiligheid, problemen thuis of criminaliteit sneller te herkennen en gericht actie te ondernemen. Maandag werd de kaart onthuld tijdens een bijeenkomst voor onderwijs- en zorgprofessionals. Het overzicht is bedoeld voor alle scholen in Breda.

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De Schoolveiligheidskaart geeft praktische handvatten aan docenten, mentoren, conciërges en andere medewerkers in het onderwijs. Het overzicht bevat voorbeelden van signalen, mogelijke vervolgstappen en contactinformatie van organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Hiermee krijgen scholen een hulpmiddel om sneller te reageren op situaties die de veiligheid van leerlingen kunnen beïnvloeden.

Het initiatief voor de kaart komt voort uit de schoolveiligheidsoverleggen van Preventie met Gezag in de wijk Hoge Vucht. Scholen gaven aan behoefte te hebben aan een duidelijk overzicht van wat zij kunnen doen bij signalen van onveiligheid en bij wie ze terecht kunnen. De kennis uit deze overleggen is nu beschikbaar gemaakt voor alle scholen in de gemeente Breda.

Ervaringen uit de praktijk

De kaart is ontwikkeld in samenwerking met scholen, politie, zorgorganisaties en preventieve partners. Hierdoor sluit het overzicht goed aan bij situaties die medewerkers in hun dagelijkse werk tegenkomen. De Schoolveiligheidskaart vervangt geen bestaande protocollen, maar biedt een aanvulling om sneller expertise in te schakelen en zorgen te delen.

Tijdens de presentatie bij Curio aan de Wilhelminasingel waren ongeveer 150 professionals aanwezig. Zij volgden workshops over onderwerpen zoals jeugdcriminaliteit, criminele uitbuiting, radicalisering en stagediscriminatie. De bijeenkomst benadrukte het belang van vroegsignalering en samenwerking tussen onderwijs en zorg.

De gemeente Breda wil met de Schoolveiligheidskaart bijdragen aan een veilige leeromgeving, waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het overzicht moet voorkomen dat problemen escaleren en jongeren verder in de criminaliteit terechtkomen.