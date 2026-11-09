Stroomstoring in Steenbergen treft minder dan 100 adressen

Minder dan 100 adressen in Steenbergen en Moerstraten zitten sinds vanavond zonder stroom door een onverwachte storing. De storing begon om twintig over zes en de netbeheerder verwacht dat deze rond kwart voor negen is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4651 in Steenbergen en een deel van 4727 in Moerstraten (gemeente Roosendaal). De oorzaak van de storing is nog niet bekend; de netbeheerder onderzoekt wat er aan de hand is.

De verwachting is dat de storing binnen drie uur verholpen zal zijn, maar dit is niet gegarandeerd. De netbeheerder is momenteel druk bezig met herstelwerkzaamheden.