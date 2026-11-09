Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Moerstraten

Moerstraten kampt sinds vanavond met een stroomstoring. Minder dan 100 adressen in de gemeente Roosendaal en een deel van Steenbergen zijn getroffen. De storing begon rond kwart over zes en duurt naar verwachting tot kwart voor negen.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert en storingen oplost, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De getroffen gebieden liggen onder andere in een deel van postcodegebied 4727 en 4651. Naar verwachting wordt de storing rond kwart voor negen vanavond opgelost.