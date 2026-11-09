Stroomstoring treft Steenbergen en Moerstraten

In Steenbergen en Moerstraten zijn minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om twintig over zes vanavond en de oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de netbeheerder is de stroom naar verwachting kwart voor negen weer terug.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4651 in Steenbergen en 4727 in Moerstraten, gemeente Roosendaal. Het is nog niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt, maar de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het stroomnetwerk in de regio, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

Volgens de laatste informatie verwacht de netbeheerder dat de storing rond kwart voor negen vanavond verholpen zal zijn. Tot die tijd blijven enkele adressen in beide plaatsen zonder stroom.