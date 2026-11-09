Stroomstoring treft Moerstraten, minder dan 100 adressen zonder stroom

In Moerstraten, gemeente Roosendaal, zitten minder dan honderd adressen zonder stroom door een storing. De storing begon rond twintig over zes vanavond en de netbeheerder verwacht deze tegen kwart voor negen op te lossen.

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De stroomstoring treft ook delen van de gemeente Steenbergen. In postcodegebied 4727 en 4651 is een deel van de adressen getroffen.

De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan kabels en leidingen, onderzoekt wat er precies is misgegaan.