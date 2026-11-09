Stroomstoring treft delen van Steenbergen en Moerstraten

Een stroomstoring heeft sinds vanavond delen van Steenbergen en Moerstraten getroffen. Minder dan honderd adressen zitten zonder stroom. De storing begon rond twintig voor zeven en duurt mogelijk tot kwart voor negen.

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De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt momenteel wat er aan de hand is.

In Steenbergen gaat het om een deel van postcodegebied 4651. In Moerstraten, dat onder gemeente Roosendaal valt, betreft het een deel van postcodegebied 4727. De verwachting is dat de storing rond kwart voor negen vanavond is opgelost.