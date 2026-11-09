Stroomstoring treft Moerstraten: minder dan 100 adressen getroffen

In Moerstraten, gemeente Roosendaal, zijn sinds vanavond minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond twintig over zes en de netbeheerder verwacht dat het probleem tegen kwart voor negen is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt wat er aan de hand is. Het probleem treft een deel van postcodegebied 4727 in Moerstraten.

Ook in een deel van Steenbergen, in de gemeente Steenbergen, ervaren bewoners last van dezelfde storing. Hier gaat het om postcodegebied 4651. Er wordt hard gewerkt om de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen.