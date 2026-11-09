Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring treft Moerstraten: minder dan 100 adressen getroffen

In Moerstraten, gemeente Roosendaal, zijn sinds vanavond minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond twintig over zes en de netbeheerder verwacht dat het probleem tegen kwart voor negen is opgelost.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt wat er aan de hand is. Het probleem treft een deel van postcodegebied 4727 in Moerstraten.

Ook in een deel van Steenbergen, in de gemeente Steenbergen, ervaren bewoners last van dezelfde storing. Hier gaat het om postcodegebied 4651. Er wordt hard gewerkt om de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.