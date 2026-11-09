Verkeerspolitie valt van ene verbazing in andere tijdens druk weekend

Een automobilist die met ruim 200 kilometer per uur over de A2 scheurt, een bestuurder die voor de derde keer dronken achter het stuur zit en iemand die tijdens het rijden lachgas zou gebruiken. De verkeerspolitie Oost-Brabant wist afgelopen weekend niet wat ze meemaakte. Agenten namen dertien rijbewijzen in omdat bestuurders te hard reden. Ook werden vijf voertuigen in beslag genomen.

Derde keer zonder rijbewijs Ook in Heeswijk-Dinther ging het vrijdagavond flink mis. Daar controleerde de politie een automobilist die 150 kilometer per uur reed op een weg waar je maar 80 kilometer per uur mag rijden.

Zo maakte een bestuurder het wel heel bont op de A2. Hij reed daar met ruim 200 kilometer per uur. Even later werd hij op de Keulsebaan in Boxtel betrapt met 170 kilometer per uur. Daar bleef het niet bij. De bestuurder was vermoedelijk ook onder invloed van drugs. Een bloedproef weigerde hij.

De politie spreekt van een druk weekend en deelt op sociale media een aantal opvallende voorbeelden. Vooral de snelheid van sommige automobilisten springt eruit.

De bestuurder bleek helemaal geen rijbewijs te hebben. Sterker nog: het was al de derde keer dat hij zonder rijbewijs achter het stuur werd betrapt. Bovendien was zijn auto niet verzekerd.

Dronken en zonder rijbewijs

In Eindhoven kreeg de verkeerspolitie zaterdag te maken met een automobilist die tegen een geparkeerde auto was gereden. De bestuurder bleek gedronken te hebben.

Ook deze man was al eerder de fout ingegaan. Hij was in twaalf maanden tijd al twee keer betrapt op rijden onder invloed. Deze derde keer raakte hij niet alleen zijn rijbewijs kwijt, ook zijn auto werd in beslag genomen.

Bij een andere controle in Eindhoven ging het ook mis. De politie hield zaterdag een automobilist aan die al vaker zonder geldig rijbewijs en onder invloed reed. Agenten vonden in zijn auto ook drugs, inbrekersgereedschap en wapens. Die werden allemaal in beslag genomen, net als zijn auto.

Lachgas achter het stuur

En dan was er nog een melding uit Den Bosch. Daar zou een bestuurder zaterdag lachgas hebben gebruikt tijdens het rijden. De politie hield hem aan voor rijden onder invloed en het bezit van lachgas.

Het bleef niet bij deze opvallende gevallen. Agenten schreven ook bekeuringen uit voor bumperkleven, onnodig links rijden, telefoongebruik achter het stuur en auto’s met technische gebreken.

De verkeerspolitie kijkt met verbazing terug op het weekend. “Wij hebben ons verwonderd over de keuzes die sommige bestuurders maakten”, schrijft de politie.