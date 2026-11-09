Veel rook bij schoorsteenbrand in Rijen, brandweer zet hoogwerker in

Een schoorsteenbrand in een huis in Rijen zorgde maandagavond voor veel rook. De brand begon rond zeven uur in een huis aan het Wilhelminaplein.

De brandweer uit Rijen kreeg hulp van collega’s uit Tilburg, die met een hoogwerker kwamen. Zo konden de brandweerlieden bij de schoorsteen komen en het vuur blussen.

Straat afgesloten

Door de brand was de straat een tijd afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand is ontstaan en of het huis schade heeft, is nog niet bekend.