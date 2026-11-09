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Veel rook bij schoorsteenbrand in Rijen, brandweer zet hoogwerker in

Veel rook bij schoorsteenbrand in Rijen, straat tijdelijk afgesloten (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Veel rook bij schoorsteenbrand in Rijen, straat tijdelijk afgesloten (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een schoorsteenbrand in een huis in Rijen zorgde maandagavond voor veel rook. De brand begon rond zeven uur in een huis aan het Wilhelminaplein.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer uit Rijen kreeg hulp van collega’s uit Tilburg, die met een hoogwerker kwamen. Zo konden de brandweerlieden bij de schoorsteen komen en het vuur blussen.

Straat afgesloten
Door de brand was de straat een tijd afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand is ontstaan en of het huis schade heeft, is nog niet bekend.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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